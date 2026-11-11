Carlos Espí: “Mbappé è il migliore al mondo, da lui cerco di imparare”

11/11/2026 | 12:56:41

Carlos Espí si gode il momento e l’opportunità di crescere al Real Madrid. L’attaccante, attualmente impegnato con la nazionale spagnola Under 21, ha raccontato a El Larguero della Cadena SER i suoi primi mesi con la squadra di José Mourinho, soffermandosi anche sui consigli ricevuti da Kylian Mbappé e sul rapporto con il tecnico portoghese. Il giovane attaccante non nasconde la soddisfazione per quanto sta vivendo: “È incredibile quello che mi sta succedendo. Credo che nessuno se lo aspettasse. Sono molto contento, continuerò a lavorare perché questo non si ferma”. Espí ha anche parlato dell’esperienza vissuta con la nazionale maggiore: “Allenarsi con i campioni del mondo è incredibile, è un orgoglio”. Tra i compagni dai quali cerca di apprendere maggiormente c’è proprio il fuoriclasse francese. Espí ha speso parole importanti nei suoi confronti, spiegando quanto sia prezioso condividere quotidianamente il campo con lui: “Mbappé è incredibile. A ogni allenamento cerco di nutrirmi di quello che mi dice e di quello che fa. Per me è il miglior giocatore del mondo. Si meritava il Pallone d’Oro”. Poi ha aggiunto: “Mi sorprende quanto sia forte, la sua velocità, la capacità realizzativa e il dribbling. È un orgoglio allenarmi ogni giorno con lui”. Nel corso dell’intervista, Espí ha parlato anche del suo allenatore, sottolineandone la vicinanza e l’attenzione nei suoi confronti. “Mourinho è incredibile, molto vicino ai giocatori ed esigente. Per me è importante che sia così attento, che mi dica le cose positive e quelle negative”. Il tecnico gli chiede pazienza e lavoro quotidiano: “Bisogna avere pazienza, sfruttare ogni opportunità ed essere preparati. Ogni minuto che mi concede è oro”. L’attaccante ha inoltre confermato di aver avuto possibilità di trasferirsi in Premier League prima della chiamata del Real Madrid: “C’erano delle opzioni, ma quando mi ha chiamato il Madrid non ho potuto rifiutare. È successo tutto molto velocemente, nel giro di un paio di giorni”. Ora l’obiettivo è continuare a crescere e sfruttare ogni occasione con la maglia blanca.

foto: sito Real Madrid