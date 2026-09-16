Carlos Espí, che impatto: chi è il nuovo attaccante del Real Madrid

16/09/2026 | 12:40:50

Ha fatto nuovamente la differenza Carlos Espí, l’attaccante acquistato dal Real Madrid grazie alla clausola da 25 milioni di euro del Levante, che ha regalato i tre punti ai Blancos di Mourinho contro l’Elche, “Iniziare così è stato un sogno” queste le sue parole al termine del match. Espí, classe 2005, è infatti già al suo secondo gol in campionato e continua a dimostrare le qualità che avevano convinto Mourinho a portarlo in squadra. Nella scorsa stagione al Levante, la prima in assoluto per lui in Liga, aveva segnato 11 gol in 25 presenze, riuscendo a risollevare il Levante e ad aiutarlo a evitare la retrocessione. Il calciatore, in estate, era stato accostato anche ad alcune squadre di Serie A, ma alla fine è arrivata la chiamata del Real Madrid, che ora si gode il suo nuovo gioiello, capace di tenere il club in lotta per il titolo.

Foto: sito Real Madrid