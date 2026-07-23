Carlos Augusto: “Vorrei giocare sempre. Mondiale? Dispiaciuto della non chiamata del Brasile”

23/07/2026 | 23:32:08

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha parlato a FCInter1908, soffermandosi sugli obiettivi per la prossima stagione e sulla Nazionale.

Le sue parole: “Qui c’è la tranquillità giusta e continueremo a fare del nostro meglio. L’obiettivo non cambia: vogliamo vincere altri trofei. È chiaro che vorrei essere sempre in campo, ma il mio obiettivo principale è essere utile alla squadra. Sono convinto che alla fine sia il gruppo a fare la differenza durante il campionato e durante le coppe. Per me aiutare i compagni resta l’obiettivo principale”.

L’esclusione dalla Nazionale brasiliana è stata vissuta con amarezza. “Ho guardato il Mondiale in televisione e mi sono incavolato. Però con me stesso, perché so che, da parte mia, a volte potevo fare un po’ meglio”.

Foto: Instagram Inter