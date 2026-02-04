Carlos Augusto: “Siamo l’Inter, lottiamo in ogni competizione per vincere”

04/02/2026 | 23:46:08

Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il successo per 2-1 contro il Torino nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: I giovani ci hanno dato una mano. Hanno fatto bene, lavorano con noi durante la settimana e devono continuare così”.

Volete andare avanti e vincere qualche trofeo? “Sappiamo come è finita la scorsa stagione, ma siamo l’Inter e giochiamo ogni competizione per vincere”.

Foto: sito Inter