Carlos Augusto risponde a Cabral, parità al Franchi tra Fiorentina e Monza (1-1)

Termina in parità la sfida del Franchi tra Fiorentina e Monza: 1-1. Nel primo tempo la squadra di Italiano è padrona del campo e al 18′ passa in vantaggio con Cabral che scappa in profondità sul lancio di Quarta e batte Di Gregorio. I viola continuano a macinare gioco ma senza trovare la via del gol. Nella ripresa cresce il Monza e al 61′ arriva il gol del pareggio firmato Carlos Augusto. Al 75′ arriva anche una grande occasione per gli ospiti di passare in vantaggio: prima Terracciano salva poi Petagna spara fuori. Termina così 1-1 al Franchi, Fiorentina e Monza si dividono la posta in gioco.

Foto: Instagram Fiorentina