Carlos Augusto: “Ora dobbiamo staccare la spina e pensare alla prossima stagione”

01/07/2025 | 00:15:19

Dopo la sconfitta, con conseguente eliminazione, nel Mondiale per Club, l’Inter si appresta a concludere una stagione con diversi impegni. Ecco le dichiarazioni di Carlos Augusto ai microfoni di DAZN: “Quello che potevamo fare è diverso. Loro hanno segnato alle prime opportunità, dobbiamo guardare più avanti. Ora dobbiamo staccare la spina e pensare alla prossima stagione”.

Infine: “Siamo arrivati in finale, è stata una grande stagione. Abbiamo lottato fino alle ultime partite per i trofei, a volte non si vince sempre. Avremmo potuto fare di più in questo Mondiale per Club: siamo un bel gruppo e possiamo fare sicuramente bene”.

Foto: Instagram inter