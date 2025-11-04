Carlos Augusto: “Non esistono gare facili in Champions. Verona? Le vittorie all’ultimo secondo contano tanto”

Il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Kairat Almaty.

Queste le sue parole: “Questa Champions è importante vincere e fare punti. Non ci sono partite facili, giochiamo in casa e loro stanno facendo la storia nel loro paese. Dobbiamo essere concentrati”.

Dovete lavorare meglio visto Verona? “Dobbiamo sempre lavorare ma gli errori sono stati un caso. Dobbiamo essere concentrati e lavoriamo sempre in fase difensiva”.

Avete sofferto, c’è ancora qualcosa di psicologico? “Domenica è stata difficile ma queste vittorie all’ultimo minuto contano tanto. Stiamo seguendo il nostro cammino. Stiamo facendo bene, possiamo migliorare ancora per provare a vincere il campionato”.

Ti senti più considerato rispetto all’anno scorso? “Mi sento più integrato e anche i giovani che sono arrivati. Il mister fa le rotazioni e sta insieme al gruppo e questo aiuta a trovare fiducia anche chi gioca meno. Quando abbiamo opportunità di giocare dobbiamo fare il nostro meglio. Il ruolo? Mi piace giocare. Terzo o quinto, in una squadra offensiva come la nostra, mi va bene. Provo a imparare da Bastoni e Dimarco per fare buone prestazioni. Abbiamo un grande gruppo. Voglio imparare dai miei compagni in difesa”.

Ti aspettavi di non essere convocato con il Brasile? “La nazionale è un obiettivo di tutti. Io voglio aiutare l’Inter a vincere e anche la nazionale e il Mondiale sono un obiettivo. Poi sceglie il mister”.

Come mai ci sono tendenze diverse tra Serie A e Champions per i gol subiti? “In Champions abbiamo grande mentalità. In Europa abbiamo una concentrazione maggiore, dobbiamo fare in campionato anche così. La differenza reti in Champions è importante, ma dobbiamo fare bene indipendentemente dall’avversario”.

Come vi ha dato motivazione Chivu? “Dopo la stagione scorsa il mister ci ha dato tanto. Ci ha fatto ritrovare il bello fatto l’anno scorso”.

In che cosa esattamente devi migliorare? “Non siamo mai perfetti. Io devo migliorare, lavorare di più. Ci sono punti in cui voglio migliorare, sono ambizioso”.

Foto: Instagram Inter