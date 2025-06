Carlos Augusto non cerca alibi: “Campo secco, ma niente scuse. L’Inter c’è e vuole crescere”

18/06/2025 | 08:57:47

Dopo il pareggio contro il Monterrey all’esordio del Mondiale per Club, anche Carlos Augusto ha detto la sua. Il laterale nerazzurro, tra i più propositivi della squadra di Chivu, ha analizzato con onestà il match e le condizioni ambientali tutt’altro che ideali: “Le squadre sudamericane sono difficili da affrontare perché lottano su ogni pallone. Abbiamo iniziato male, poi abbiamo trovato le misure.” Il brasiliano ha sottolineato come l’Inter avrebbe potuto portare a casa i tre punti: “Potevamo vincere, ma ora abbiamo altre due partite per fare bene.” Poi un passaggio lucido e senza giri di parole sulle condizioni del campo di Los Angeles: “Qui la palla girava con più difficoltà e c’era molto caldo. Ma non mi piace trovare scuse, vale per tutte e due le squadre. Con un campo così il calcio è meno bello.” Infine, un messaggio chiaro di compattezza e fiducia: “Il nuovo staff ha portato idee nuove e stiamo bene tutti insieme. Sappiamo la forza del nostro gruppo e dobbiamo continuare il nostro percorso.”