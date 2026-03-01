Carlos Augusto: “Match point scudetto con il Milan? Prima c’è il Como. Dopo il Bodo abbiamo reagito”

01/03/2026 | 11:21:10

Carlos Augusto ha parlato ai microfoni Mediaset: “L’eliminazione dalla Champions? Non è semplice e non è bello perdere e uscire così, abbiamo già dimostrato tante volte come reagire a queste situazioni. Ci sono ragazzi con esperienza, hanno già vissuto situazioni simili, è stata una grande vittoria per il morale del gruppo. Match point scudetto nel derby? C’è differenza nei punti ma sappiamo che in passato è già successo qualcosa. Prima del derby c’è la Coppa Italia, col Milan sarà una grande partita. Il Como sta facendo una grande stagione, lotta per la Champions e dobbiamo fare quello che sappiamo per fare una grande partita”.

FOTO: Instagram Inter