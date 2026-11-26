Carlos Augusto-Inter: 2031. Una rincorsa da maggio

26/11/2026 | 17:05:01

Giuseppe Riso, l’agente di Carlos Augusto, è nella sede dell’Inter per provvedere al rinnovo del contratto del brasiliano. Una rincorsa, come raccontato, partita dallo scorso maggio e che mai ha visto in discussione il prolungamento dal 2028 al 2031 del duttile brasiliano protagonista anche ieri sera in Champions contro lo Stoccarda. Carlos Augusto era stato accostato ad altri club, anche italiani, ma l’Inter ha voluto accelerare senza mettere in discussione il futuro nerazzurro del difensore.

Foto: Instagram personale