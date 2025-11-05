Carlos Augusto: “Il mio obiettivo è rappresentare il mio paese al Mondiale. La finale di Champions? Ci è da lezione, dobbiamo imparare da quello che abbiamo sbagliato”

05/11/2025 | 14:19:07

Il difensore dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match contro il Kairat. Queste le sue parole:

“È una partita che tutti vogliono giocare, sono gare belle e loro sono alla prima volta in questa competizione, vogliono fare la storia. Per questo sarà difficile. Però dobbiamo essere concentrati su di noi, dalla Champions passa tutto il mondo. Il mio obiettivo personale della stagione? Ci sono degli obiettivi del club, vincere dopo la scorsa stagione. E poi è l’anno del Mondiale e per me è un obiettivo personale rappresentare il mio paese ma per arrivarci devo essere concentrato sul lavoro con l’Inter giorno dopo giorno per fare grandi prestazione e poi arrivare in Nazionale. Se la finale di Champions persa ci dà motivazione o ci frena? Credo sia più la lezione, quello che abbiamo imparato da quelle sconfitte. Chiaro che non è bello ricordare, ma è iniziata una nuova stagione, abbiamo nuovi obiettivi e dobbiamo concentrarci su questa nuova stagione e imparare da quello che abbiamo sbagliato”.

Foto: Instagram Inter