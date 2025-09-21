Carlos Augusto: “Il gol? Giusto assegnarlo a me. Vittoria fondamentale”
21/09/2025 | 23:13:51
L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo per 2-1.
Queste le sue parole: “Non ci sono partite facili, il gruppo ha dimostrato che vogliamo vincere e abbiamo fatto di tutto per riuscirci. Il gol? Fortunato, c’è stata una deviazione ma giusto assegnarlo a me e non autogol”.
Sei più adatto a fare il terzo che il quinto?
“E’ buono fare più di un ruolo. Abbiamo tanto la palla, il terzo diventa come il quinto. Mi piace aiutare la squadra”.
Foto: sito Inter