Carlos Augusto: “Il gol? Giusto assegnarlo a me. Vittoria fondamentale”

21/09/2025 | 23:13:51

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo per 2-1.

Queste le sue parole: “Non ci sono partite facili, il gruppo ha dimostrato che vogliamo vincere e abbiamo fatto di tutto per riuscirci. Il gol? Fortunato, c’è stata una deviazione ma giusto assegnarlo a me e non autogol”.

Sei più adatto a fare il terzo che il quinto?

“E’ buono fare più di un ruolo. Abbiamo tanto la palla, il terzo diventa come il quinto. Mi piace aiutare la squadra”.

Foto: sito Inter