Carlos Augusto: “Gara approcciata male. Bisogna essere più concentrati”

05/11/2025 | 23:22:10

Carlos Augusto, difensore dell’Inter, autore del gol del 2-1 contro il Kairat Almaty, ha commentato ai microfoni di Prime Video la vittoria.

Queste le sue parole: “Come ho detto ieri in Champions non esistono partite facili, dovevamo approcciare meglio la gara ma la cosa più importante è che siamo riusciti a vincere la partita. Conosciamo la nostra forza, ma va dimostrata ogni volta che scendiamo in campo. Bisogna essere più concentrati, sfruttare meglio le occasioni. Adesso pensiamo alla prossima”.

Da cosa dipende questo approccio? “Difficile rispondere, alla fine abbiamo fatto una buona partita. Tutti pensano che queste partite possano finire 5-0 ma nel calcio di oggi non ci sono partite facili”.

Perché Chivu era così arrabbiato? “Giusto così, perché vuole alzare la nostra attenzione: nel primo tempo eravamo lenti nel giro palla, abbiamo segnato due gol ma potevamo farne di più”.

Foto: sito Inter