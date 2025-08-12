Carlos Augusto: “Faremo una grande stagione. Chivu ha capacità e qualità”

12/08/2025 | 23:20:28

Carlos Augusto ha parlato a Sportitalia dopo Monza-Inter:”Queste partite sono importanti per mettere minuti nelle gambe, stiamo facendo quello che vuole il mister, cerchiamo di essere più verticali e aggressivi. Saremo pronti per la prima giornata. A me piace giocare e credo che sia un bene poterlo fare in due ruoli, speriamo bene. Siamo l’Inter, ogni stagione dobbiamo giocare per vincere tutto, la scorsa stagione non ci ha reso felici ma faremo di tutto per fare in modo che accada. Chivu è un allenatore giovane e capisce come stare dentro il campo e il gruppo, sta dimostrando grandi capacità e qualità, sa fare gruppo e possiamo andare avanti con lui molto bene, faremo una grande stagione”.

FOTO: Instagram Inter