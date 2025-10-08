Carlos Augusto: “Essere convocato dal Brasile è un sogno. Con Ancelotti parliamo in italiano e questo aiuta”

08/10/2025 | 22:00:16

Carlos Augusto ha parlato ai canali ufficiali del Brasile commentando la convocazione da parte di Ancelotti: “Sto lavorando molto per riuscire a continuare a venire, ed è molto bello avere questa fiducia. Credo che sia il frutto del lavoro, quindi spero sempre di dare il massimo all’Inter e poter tornare in nazionale. Con Ancelotti parliamo in italiano e questo aiuta la comunicazione, ha uno staff molto preparato. La convocazione va meritata sul campo, non importa in quale campionato si giochi, lo staff osserva sempre tutti e monitora con attenzione le prestazioni dei giocatori. Giocare per la Nazionale è il sogno di ogni calciatore”.

FOTO: Instagram Inter