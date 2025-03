Carlos Augusto e Lautaro: colpo scudetto dell’Inter, 2-0 in casa dell’Atalanta. Espulsi Ederson e Bastoni

Colpo scudetto dell‘Inter che si impone 2-0 in casa dell’Atalanta. I campioni d’Italia vincono e allungano in classifica su Napoli e la stessa compagine di Gasperini.

Meglio l’Inter all’avvio. Pressing alto, Atalanta in difficoltà. Al 9′, grande chance per gli ospiti, Thuram si invola verso Carnesecchi, il palo salva l’Atalanta. Ancora Inter pericolosa, Barella ci prova, alto.

Sale l’Atalanta che risponde all’inizio forte dell’Inter. Al 18′ risponde la compagine bergamasca. Cross di de Roon, colpo di testa di Pasalic, para Sommer.

Partita che si equilibra dopo un avvio avvincente, meglio l’Atalanta nella seconda parte del primo tempo. Finisce senza gol il primo tempo, 0-0 a Bergamo. Gara apertissima a tutto.

L’equilibrio regna anche nella ripresa. Al 48′ un tifoso dell’Inter si sente male. La gara è sospesa per 6 minuti da un calcio d’angolo per i nerazzurri. Dopo le cure del caso, si riparte. Atalanta probabilmente distratta, non marca bene dal corner e Carlos Augusto tutto solo di testa insacca in rete al 54′ il pallone del vantaggio dell’Inter.

Gasperini cambia, dentro De Keteleare, Samardzic, Maldini. Ci prova l’Atalanta ma l’Inter difende bene. Gli ospiti trovano anche il 2-0 al 70′, ma Lautaro commette fallo su Djimsiti e il gol viene annullato.

Atalanta a trazione super anteriore nella ricerca del pareggio. Al minuto 81 Ederson reclama un fallo. Proteste veementi contro Massa, viene ammonito. Poi c’è un applauso ironico e quindi doppio giallo e rosso per il brasiliano.

L’Inter ne approfitta e all’88’ chiude la gara con Lautaro Martinez. Destro incrociato del capitano, Carnesecchi battuto. Gasperini protesta per il rosso di Ederson e viene allontanato dal campo. L’Inter ha una grande chance per il 3-0 con Frattesi, ma Carnesecchi salva miracolosamente.

Vengono assegnati 11 minuti di recupero. Nel recupero, Inter vicino al tris con Bastoni, palla fuori. proprio Bastoni, a 6 minuti dalla fine, viene ammonito. Doppio giallo, espulso, si torna in parità numerica (10 contro 10). Ma non accade più nulla, finisce 2-0 per l’Inter, ottava vittoria consecutiva contro la Dea. Inter che sale a +3 sul Napoli e +6 sull’Atalanta.

