Carlos Augusto: “Ci avviciniamo allo scudetto. Rinnovo? Stiamo trattando”

12/04/2026 | 23:25:49

Carlos Augusto, difensore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Como.

Queste le sue parole: “Giocare contro il Como è molto difficile, ma noi stiamo facendo una stagione straordinaria. Il gol a fine primo tempo è stato importantissimo, andare all’intervallo sotto di due reti sarebbe stato diverso. La squadra ha dimostrato quello che vuole, non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto di tutto per ottenere la vittoria oggi. L’importante è vincere, ma per lo Scudetto non è ancora fatta. Sappiamo quello è successo negli anni scorsi, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere”.

Cosa è successo all’intervallo? “Tutti noi sappiamo che l’intervallo è molto importante, perché mettiamo dentro le nostre idee e ripensiamo a cosa abbiamo fatto nel primo tempo. E’ bello parlare tra di noi per sistemare le cose perché le partite non sono facili e a volte riusciamo anche a sistemarci”.

Grande partita anche senza Lautaro… “Lui è un grande giocatore, fa sempre la differenza ed è molto importante, ma abbiamo fatto una partita di squadra. Abbiamo dimostrato quello che vogliamo in campionato, compresa la forza del gruppo. Sono qui da tre anni, so quanto è compatto questo gruppo”.

Pronto a prolungare il contratto? “Stiamo parlando tra di noi però il mio principale obiettivo sono questi due mesi e dobbiamo vincere il campionato. Poi ci penseremo”.

Foto: sito Inter