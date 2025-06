Carlos Augusto carico per il Fluminense: “Match speciale, ma servirà ancora più qualità che col River”

27/06/2025 | 10:09:39

Per Carlos Augusto non sarà una partita qualsiasi. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno nerazzurro ha parlato dell’attesissimo ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, avversario che conosce bene: “Per me sarà un match speciale, lo stesso credo valga per Luis Henrique. Sappiamo cosa ci aspetta, conosciamo il Fluminense e sarà una sfida molto difficile, quanto o forse più di quella con il River. L’ho detto anche nello spogliatoio: dovremo mantenere il livello altissimo, restare concentrati e combattere su ogni pallone”. Nonostante l’approccio fisico della gara contro gli argentini, Carlos avverte: “Il Fluminense picchierà forse un po’ meno… (ride, ndr). Ma hanno grande qualità e dovremo alzare il tasso tecnico per portarla a casa. Se abbassi l’attenzione rischi grosso”.Poi un’analisi sui singoli, con parole di stima per alcuni protagonisti del club brasiliano: “Cano ha 37 anni ma è in forma, sa segnare e si muove benissimo. Arias è un esterno colombiano fortissimo, e Thiago Silva… be’, inutile presentarlo: a 40 anni è ancora impeccabile, una leggenda sia in Brasile che in Italia. Non abbiamo mai giocato insieme, ma ci siamo sentiti varie volte: abbiamo parlato della Serie A, di Milano, del nostro calcio. Affrontarlo per me sarà un onore”.

Foto: Instagram inter