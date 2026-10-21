Carlos Augusto: “Abbiamo saputo soffrire. Rinnovo? Ne parleremo con calma, ho ancora due anni di contratto”

21/10/2026 | 23:39:24

L’esterno dell’Inter, Carlos Augusto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole:

“È stata una gara molto difficile, ma importante per dimostrare a tutti che vogliamo vincere: abbiamo saputo soffrire, soprattutto in inferiorità numerica, e quella centrata è una grande vittoria per continuare al meglio la stagione. Loro sono una buona squadra, palleggiano bene, ma quando siamo rimasti noi in inferiorità numerica loro hanno avuto fretta di fare gol e noi abbia sfruttato il contropiede: dobbiamo continuare così. Rinnovo? Ne parleremo con calma, ho ancora due anni di contratto”.

Foto: X Inter