Carlo Ancelotti: “Il recupero di Neymar procede bene”

04/06/2026 | 16:40:04

Carlo Ancelotti, con due brevi risposte, ha parlato dell’aspettative sul Brasile e il recupero di Neymar: “Le aspettative che ci sono sul Brasile sono sempre alte. Per competere con le migliori Nazionali si tratta di dare il massimo. Ad oggi non vedo favorite, ma ci sono molte squadre forti e credo che noi siamo tra queste”. Riguardo l’infortunio di Neymar che ha fatto tremare i tifosi verdeoro: “Sta lavorando bene per recuperare e non abbiamo fretta”.

Foto: Instagram CBF