Carli: “Vazquez? Stiamo valutando se è un profilo ideale. Stiamo valutando la formula”

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Estadio Deportivo a proposito dell’interessamento dei Ducali per il trequartista Franco Vazquez in uscita dal Siviglia: “Stiamo valutando se è un profilo giusto per noi. Se tecnicamente è un giocatore che può fare adesso al caso nostro. Non possiamo prenderlo a titolo definitivo, dovremo trovare un accordo con il Siviglia sulla formula”.

Foto: Twitter personale