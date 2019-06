Carli su Barella: “La trattativa con l’Inter c’è ed è inutile negarlo. Verifichiamo alcune situazioni”

Il ds del Cagliari, Marcello Carli è intervenuto ai microfoni di Sportitalia rilasciando importanti dichiarazioni sulla questione Barella-Inter: “E’ una trattativa, c’è un interesse vero ed è inutile negarlo. Le trattative non sono mai vicine né lontane. C’è un interesse sincero e noi stiamo verificando alcune situazioni. Capisco che è una situazione vera, importante. Lui non ha chiesto assolutamente nulla, è un ragazzo intelligente e attaccato alla nostra maglia. Sta pensando alla Nazionale e nemmeno a noi fa piacere darlo via. Stiamo capendo solo se ci sono le condizioni, sicuramente lui non può che restare lusingato dall’interesse di grandi club. Contropartite? E’ inutile entrare nei dettagli, se ci sono le condizioni magari si inseriscono delle contropartite tecniche ma solo se noi le riteniamo all’altezza. C’è da trovare un accordo sul prezzo, le contropartite non sono per noi una priorità”. Qualche parola anche su Cragno e Eder: “Abbiamo rinnovato il contratto. Il ragazzo tra poco si sposerà e in Sardegna è sereno e tranquillo. Sta diventando di un livello importante, ma privarcene per noi sarebbe un problema. Non ci pensiamo. Eder mi piace, tra l’altro è arrivato grazie a me in Italia. E’ un ragazzo forte, mi piace moltissimo e so che è un ragazzo di livello”. Infine Sarri-Juve: “Non so se l’hanno scelto, ma se l’hanno scelto sicuramente sì. Maurizio può allenare qualsiasi squadra del mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari