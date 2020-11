Carli: “L’obiettivo del Parma è la salvezza. Liverani ci farà crescere”

Il ds del Parma, Marcello Carli, ha parlato in merito alla situazione in casa emiliana all’intervallo della gara di Coppa Italia contro il Cosenza.

Queste le sue parole e Rai Sport: “C’è da lavorare e il lavoro passa tramite partite e allenamenti. Il Covid ha stravolto tante cose, i tempi per preparare una gara sono ridotti. Si può migliorare lavorando seriamente nel quotidiano. Parliamo poco e ci alleniamo forte. Avvicinarci alle coppe sarebbe straordinario, ma il nostro obiettivo è mantenere la categoria, il campionato si è alzato di livello e abbiamo visto come club come Genoa, Sampdoria, Fiorentina, lottino nei bassifondi. Le neopromosse stanno facendo bene, l’obiettivo è crescere e fare meglio, abbiamo messo diversi nuovi, alcuni hanno avuto problemi. Oggi è una partita importante in cui dobbiamo dimostrare avere l’atteggiamento giusto. Liverani è forte e giovane, siamo felici di averlo qui. Le sue qualità sono importanti, dobbiamo lavorare con più forza. La Coppa Italia è una competizione, nella vita affrontare le cose in modo sbagliato è sempre sbagliato, figuriamoci una competizione così. E’ una vetrina ma va affrontata con determinazione e dobbiamo farla seriamente”.