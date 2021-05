Carli: “D’Aversa? Dai prossimi giorni discuteremo del suo futuro, ma anche del mio”

Marcello Carli, ds del Parma, ha parlato così ai microfoni di SkySport nel pre partita contro il Torino:

D’Aversa resta?

“Il nostro futuro è una partita seria oggi, pensare al prossimo anno non si può. Dalla nostra abbiamo il tempo. Ora è arrivato Ribalta e c’è una figura in più, si inizierà dai prossimi giorni il futuro di D’Aversa, il mio, se ci saranno le condizioni per lavorare ancora o non più. Noi lo possiamo prima degli altri, nella sfortuna”.

