Carli, c’è l’annuncio del Benevento. Conferme anche sulla durata

Marcello Carli è il nuovo Direttore Sportivo del Benevento: dopo la nostra anticipazione di poco fa, è arrivata la conferma del club sannita, anche sulla durata del contratto che – come raccontato – sarà triennale. Questo il comunicato del Benevento: “Il Benevento Calcio è lieto di annunciare di aver conferito l’incarico di Direttore Tecnico del Club a Marcello Carli. L’accordo di collaborazione avrà la durata di anni tre. A Carli il più cordiale benvenuto di tutto il Club e il migliore in bocca al lupo per il suo nuovo percorso con i nostri colori”.

