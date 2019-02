Carli: “Barella? Il prezzo lo fa il mercato. Pavoletti? Spero non torni in Nazionale…”

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare l’attuale momento del club sardo: “Pur andando sotto con il Parma, i ragazzi sono stati straordinari e l’abbiamo vinta con la forza ed il carattere. Barella? Il prezzo lo fa il mercato e lui è stato bravissimo, pur avendo pagato queste voci a gennaio. E’ attaccato a questa maglia e non ha pensato un minuto di andar via. Per noi è un giocatore determinante, deve fare 4 mesi di grande livello, poi vedremo. Pavoletti? Spero non torni in Nazionale, perché quando è andato lì sono iniziati i problemi. Se ci deve andare è perché è funzionale al gioco e ne esalta le sue qualità, ma se deve andarci giusto per essere uno dei 30 meglio rimanga a Cagliari”, ha chiuso Carli.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari