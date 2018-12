Carli: “Barella? Fino a giugno resta qui. Castro fuori? Faremo qualcosa sul mercato…”

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato poco prima della sfida di Coppa Italia contro il Chievo ai microfoni di Rai Sport: “Passare il turno è la nostra ambizione principale, la Coppa Italia sta diventando una grande manifestazione. La Serie A è bella tosta, l’obiettivo è salvarsi il prima possibile. Barella? Fino a giugno rimarrà a Cagliari”. Infine, anche una battuta sull’infortunato Castro che, come raccontato in esclusiva, potrebbe essere sostituito a gennaio con l’arrivo del sardo Marco Mancosu del Lecce: “Catro? Peccato per Castro, era un elemento fondamentale per noi, ma non rientrerà per quest’anno. Faremo qualcosa sul mercato vedremo per colmare la sua assenza, ma adesso pensiamo alle partite che restano prima della sosta”.

Foto: Cagliari Twitter