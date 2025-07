Carles Perez ricoverato in gravi condizioni: è stato morso ai testicoli da un cane

30/07/2025 | 19:49:15

Ore di ansia per Carles Perez. L’ex giocatore di Roma e Barcellona è ricoverato in ospedale a Salonicco (Grecia) in gravi condizioni dopo essere stato morso ai genitali da parte di un cane. Secondo quanto ricostruito dai media greci, il calciatore spagnolo, attualmente in prestito all’Aris, stava cercando di separare due cani che stavano litigando in maniera decisamente animata vicino al centro sportivo del club. Mentre tentava di separarli, uno dei due animali ha morso in maniera decisa lo spagnolo che ha riportato un profondo taglio nella zona dei testicoli. Il calciatore è stato subito trasportato in ospedale in gravi condizioni: si attendono aggiornamenti anche se sembra scontato l’intervento chirurgico, intanto la prognosi resta riservata.

Foto: Instagram Carles Perez