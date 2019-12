CARLES PEREZ, GOL ALL’ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE: IL BARCELLONA HA IL FUTURO IN CASA

Cambiano gli interpreti, ma non il risultato. Il Barcellona mostra un grande gioco palla a terra e s’impone per 2 a 1 a San Siro contro l’Inter. La squadra di Valverde, giunta a Milano senza l’obbligo del risultato, torna in Spagna ancor più rinforzata nella fiducia. E con la consacrazione a livello europeo di due giovani dal futuro assicurato. Oltre a Ansu Fati (ieri sera è diventato il più giovane marcatore in Champions della storia), in Catalogna si celebra Carles Perez, a segno anche lui alla Scala del Calcio nel giorno del debutto nella massima competizione europea.

Un giovane di talento, un predestinato. Carles Perez nasce a Granollers (Spagna) nel 1998. Cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol, nel 2012 (a 14 anni) passa nella Cantera del Barcellona. Il 3 ottobre 2015, all’età di 17 anni, debutta con la squadra riserve giocando l’incontro di Segunda División B pareggiato 0-0 contro il Levante B. Due infortuni, il primo alla caviglia e il secondo muscolare, non ne condizionano il rendimento: Perez chiude l’esperienza con le giovanili con 13 gol e 6 assist in 55 presenze. Il 19 maggio la sua prima apparizione con i grandi, in occasione del match pareggiato per 2 a 2 contro l’Eibar. Ormai stabilmente nella rosa di Valverde, Carles Perez ha collezionato in stagione 10 presenze, mettendo a segno già 3 gol e 3 assist.

Il debutto in Liga arriva il 16 agosto nella sconfitta maturata dal Barcellona sul campo dell’Athletic Bilbao per 1 a 0, poi il 25 agosto, al Camp Nou, trova il primo gol in campionato nel 5 a 2 al Betis Siviglia. Da lì una lunga passerella fino al giorno dell’esordio in Champions League arrivato proprio ieri a San Siro contro l’Inter. Sono bastati 23 minuti al catalano per trovare la prima gioia nella massima competizione europea, un gol di rapina che ha sorpreso uno dei migliori portieri in circolazione. Velocità, dribbling, qualità: Carles Perez cresce all’ombra dei giganti, insieme al suo gemello del gol, Ansu Fati. Il Barcellona ha già pronto in casa il cambio generazionale a Messi e Suarez. Blindato già dal club con un contratto sino al 2022, Perez gode della massima fiducia dell’ambiente. E se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi blaugrana hanno tutto il diritto di sognare in grande.

Foto: Twitter Barcellona