Cardoso si presenta all’Atletico Madrid: “Arrivo in un grande club. Felice di poter lavorare con Simeone”

30/07/2025 | 22:50:16

Johnny Cardoso si è presentato come nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Sono molto emozionato di unirmi a una squadra così grande, con la quale condivido gli stessi obiettivi “, ha affermato il centrocampista statunitense, che si è definito un giocatore che cerca di dare il massimo “sempre, con grande dedizione e umiltà. Spero di poter dare il mio contributo nel miglior modo possibile, con tanto cuore, e onorare questa maglia. È un sogno poter lavorare con Simeone, che è un punto di riferimento nel mondo del calcio. È un vero privilegio avere questa opportunità di imparare e crescere insieme ai migliori. Arrivo con grande entusiasmo e voglia di godermi tutto fin dall’inizio. Ho la certezza di avere al mio fianco giocatori eccezionali e di crescere come persona e come giocatore. Abbiamo la stessa voglia di continuare a crescere e, naturalmente, di vincere titoli”.

Foto: Instagram Cardoso