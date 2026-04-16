Cardoso: “L’altro giorno è stata una serata incredibile. Coppa del Re? Bisogna curare ogni dettaglio”

16/04/2026 | 18:36:47

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Johnny Cardoso, ha parlato ai media in vista della finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Queste le sue parole:

“Sono davvero emozionato. È la mia prima stagione all’Atlético e, come sempre, sono arrivato qui con grandi speranze, sognando di vincere titoli. Ed eccoci qui. L’altro giorno è stata una serata incredibile. I tifosi hanno lasciato lo stadio entusiasti. I tifosi sono sempre stati fantastici e non ho dubbi che lo saranno anche in finale. Motivi per credere nell’Atlético? La verità è che vivere tutto questo è un sogno, e condividerlo con le persone, con i giocatori, con questi tifosi, con i giocatori che ho sempre ammirato, è una gioia immensa essere qui e assistere a tutto ciò. La finale contro la Real Sociedad? Una finale, come ho detto, è sempre molto importante. Bisogna curare ogni dettaglio, perché sono queste le cose che fanno la differenza. E noi siamo pronti.

Foto: Instagram Atletico Madrid