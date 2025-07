Cardoso: “È un sogno poter lavorare con Simeone. Spero di onorare questa maglia”

16/07/2025 | 22:20:56

Johnny Cardoso è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Dopo l’ufficialità sono arrivate anche le prime parole da Colchoneros: “Sono molto entusiasta di unirmi a una squadra così grande, con la quale condivido gli stessi obiettivi da raggiungere. Sono un giocatore che cerca di dare sempre il meglio di sé, con tanta dedizione e umiltà. Spero di poter aiutare nel miglior modo possibile, con grande passione… e di onorare questa maglia”.

Un’operazione da 30 milioni complessivi, Cardoso ha firmato fino al 2030 con l’Atletico. E lavorare con il ‘Cholo’ Simeone non è cosa da poco per lui: “È un sogno poter lavorare con Simeone, che è un punto di riferimento nel mondo del calcio. È un vero privilegio avere questa opportunità per imparare e crescere accanto ai migliori”.

Infine, un messaggio ai tifosi: “Spero che i tifosi mi accolgano con affetto. Arrivo con tanta voglia di dare il mio contributo, di lavorare duro e di rappresentarli in campo”.

Foto: Instagram Atletico Madrid