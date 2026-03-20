Cardinale: “Sono sempre stato orgoglioso di essere italiano. Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi”

20/03/2026 | 17:50:38

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha concesso un’intervista al Financial Times. Queste le sue parole:

“Sono sempre stato orgoglioso di essere italiano. Mia madre era Dorothy D’Annunzio. Negli ultimi tre anni in Italia ho affrontato qualcosa che non avevo mai visto. Non riesco nemmeno a prendere parola senza che mi chiedano: la squadra è davvero tua o di Elliott? È assurdo. È frustrante. Vorrei che mi venisse riconosciuta fiducia, che tengo a questo club, a questa città e a questo Paese… ma ho capito che devo dimostrarlo. Tutti mi vedono come il nuovo Berlusconi… e si aspettano che spenda senza limiti. L’ultima cosa che farò è venire qui solo perché sono ricco e comportarmi da tifoso. Ma non continuerei a essere richiamato in questi ecosistemi se fossi uno che arriva sparando a zero, distruggendo tutto e comportandosi da arrogante”.

Foto: X Cardinale