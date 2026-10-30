Cardinale sogna lo scudetto: “Possiamo vincerlo al 100%. Il derby vale più del nuovo stadio”

30/10/2026 | 10:04:07

Gerry Cardinale guarda al derby contro l’Inter con ambizione e senza nascondere le proprie aspettative. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il proprietario del Milan ha parlato della sfida di San Siro, della possibilità di conquistare lo scudetto già in questa stagione e del percorso che attende il club rossonero. Cardinale non vuole considerare il derby una partita diversa dalle altre, almeno nell’approccio: “Come dice Amorim, guardo al derby come a una ‘semplice’ partita. Senza pensare che, in caso di vittoria, ci avvicineremmo in classifica. Dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare a calcio, segnare e migliorare su tutto”. Il numero uno di RedBird ha riconosciuto il valore dell’Inter e del lavoro svolto dalla società nerazzurra: “Rispetto Marotta e l’organizzazione del suo club che, anche quando Inzaghi se n’è andato, non hanno perso un colpo. L’Inter ha tutto il diritto di essere dove è ora. Se lo sono guadagnato e li rispetto per questo”. La rivalità, però, è molto sentita: “Sento la competizione con loro? Eccome! Mi fanno perdere il sonno? Assolutamente sì”. Cardinale ha poi aggiunto di essere convinto che il Milan possa raggiungere quel livello: “È soltanto questione di tempo prima che diventeremo migliori, che solleveremo quel trofeo. Non sarà facile e non ci verrà regalato niente”. E quando gli viene chiesto se il Milan possa vincere lo scudetto già quest’anno, la risposta è netta: “È assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante”. Il proprietario rossonero ha spiegato di sperare in qualche passo falso dell’Inter e in una serie di vittorie della propria squadra, precisando però che la strada deve essere affrontata una partita alla volta. Cardinale ha infine ribadito quanto tenga al progetto del nuovo stadio, considerato fondamentale per il futuro del Milan e della Serie A. Ma c’è una priorità che supera anche l’importanza dell’impianto: “Non c’è stadio al mondo che per me valga quanto una vittoria nel derby contro l’Inter”.

Foto: x Cardinale