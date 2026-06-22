Cardinale ricevuto da Papa Leone XIV: “Sogno una collaborazione con il Vaticano”

22/06/2026 | 20:16:23

Gerry Cardinale, leader di RedBird, proprietà del Milan, è stato ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano. A riportarlo è Sportico. L’evento ha riunito circa 80 ospiti tra dirigenti sportivi, ex atleti, olimpionici e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi argomenti considerati centrali dalla Chiesa, tra cui l’intelligenza artificiale, il rapporto tra tecnologia e persona e il ruolo dello sport nella società.

A margine del confronto, Cardinale è intervenuto sul tema dell’impatto sociale dello sport, soffermandosi anche sulle possibili sinergie tra il mondo sportivo e le istituzioni. Il numero uno di RedBird ha evidenziato l’interesse mostrato dal Vaticano verso eventuali partnership con il settore privato. “Lo sport, per definizione, è una forma di partenariato pubblico-privato, che porta con sé un implicito dovere civico e responsabilità verso le comunità in cui si svolge. Il Papa è un noto appassionato di sport e riconosce l’importanza dei valori e dell’identità culturale per l’ecosistema sportivo. Sono intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano per le squadre e i progetti sportivi di RedBird”.

Foto: Instagram Milan