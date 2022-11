Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato di come si sente ad essere il numero 1 dei rossoneri. Queste le sue parole a The Australian: “Oltre a essere proprietario del Milan, mi sento impegnato anche come un custode. Lo sport è un ammortizzatore in grado di resistere alla disintermediazione tecnologica. Il calcio è una partnership tra pubblico e privato.”

Foto: Instagram Milan