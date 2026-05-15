Cardinale: “Non abbiamo fatto un buon lavoro, serve correlazione tra spese e vittorie. Su Allegri…”

15/05/2026 | 09:15:34

Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport”. Ecco alcuni stralci: “Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo rischiando di gettare al vento la stagione. Sono nel mondo dello sport da tre decenni, so che queste cose succedono, ma questo non ti fa sentire meglio. Ora siamo concentrati nel vincere le ultime due partite. Ma, devo dire, agiamo dentro un contesto non facile: tante polemiche e tante falsità. Francamente sono un po’ deluso”.

Foto: X Cardinale