Cardinale: “Endrick è uno dei migliori nel suo ruolo, vedremo. Krosche? Quando saremo pronti faremo degli annunci”

21/11/2026 | 16:50:24

Gerry Cardinale ha parlato ai giornalisti fuori da Milanello: “Sono state belle giornate, ho avuto un paio di giornate di incontri molto positivi a Casa Milan, in vista del mercato di gennaio e per tutti i piani per il resto della stagione. C’è un bel clima, oggi ottimo allenamento. La squadra sta bene, ho parlato con diversi giocatori e hanno tutti sensazioni positive e capiscono mister Amorim che sottolinea quanto sia importante la partita di domani. So che siete molto attenti su Krosche, è un nome che gira da un po’ (sorride, ndr). Quando saremo pronti a fare un annuncio, lo faremo. Endrick? È un altro nome che gira. Il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Lui ovviamente è tra i migliori giocatori al mondo, se non il migliore, nel suo ruolo. Lo rispetto tanto. Vedremo cosa succederà sul mercato. Il rinnovo di Rabiot? Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”.

foto twitter cardinale