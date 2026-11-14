Cardinale blinda il Milan: “Non venderò mai, voglio vincere il prima possibile”

14/11/2026 | 09:48:43

Gerry Cardinale non ha intenzione di lasciare il Milan e rilancia le ambizioni del progetto rossonero. Il proprietario di RedBird, in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro della società, degli investimenti e della volontà di riportare il Diavolo ai vertici del calcio europeo. Al centro della strategia anche il lancio di Milan Sports & Entertainment, la nuova holding pensata per ampliare le opportunità economiche del club. Cardinale ha ribadito senza esitazioni la volontà di mantenere il controllo della società: “Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile”. L’obiettivo è tornare a conquistare Scudetti con continuità e riportare stabilmente il Milan in Champions League. Il numero uno di RedBird vuole mettere il club nelle condizioni di competere economicamente con le principali potenze europee: “Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: ‘Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'”. Cardinale ha poi aggiunto: “Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo”. Cardinale è tornato anche sulla celebre definizione di “Berlusconi 2.0″, spiegando il significato del paragone con lo storico presidente rossonero: “Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi, ovvero in un modo nuovo”. Tra i pilastri del progetto ci sono il nuovo stadio, l’area di San Donato e le opportunità legate a NBA Europe. Cardinale considera queste iniziative fondamentali per aumentare i ricavi e ridurre il divario economico con i club più ricchi. L’ambizione dichiarata è costruire una realtà capace di competere con i migliori club del mondo, non soltanto sul campo ma anche attraverso un modello di business internazionale.

foto: x Milan