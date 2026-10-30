Cardinale blinda Amorim: “Non lo abbandono, è il mio Top Gun”

30/10/2026 | 09:43:24

Gerry Cardinale non ha dubbi: Ruben Amorim resta al centro del progetto Milan. Il proprietario rossonero, intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby contro l’Inter, ha ribadito la piena fiducia nell’allenatore portoghese, allontanando qualsiasi ipotesi di esonero dopo le difficoltà degli ultimi mesi. “Ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun, il mio film, c’è una grande battuta: ‘Non abbandono il mio gregario’. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco”, ha dichiarato Cardinale, sottolineando la volontà di non ripetere gli errori commessi in passato. Il numero uno di RedBird ha poi rivendicato la scelta di puntare su Amorim: “È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. Se avessi commesso un errore, lo ammetterei, ma non penso di averlo commesso”. Cardinale ha spiegato anche i motivi che lo hanno convinto a ingaggiare il portoghese, facendo riferimento alla sua esperienza al Manchester United: “Ha imparato molto da quello che è accaduto lì e l’ho ingaggiato perché mi ha spiegato gli errori fatti. Ha la cultura giusta, è un leader, un manager e un allenatore preparato”. Fiducia anche nel lavoro quotidiano a Milanello, dove secondo il proprietario rossonero si respira un clima diverso rispetto alle ultime stagioni. “Il merito è suo. Sta imparando delle cose e la squadra deve trovare la propria coesione, capire come si possano ruotare i giocatori continuando a segnare tanti gol e vincere”, ha aggiunto. Infine, Cardinale ha raccontato il rapporto diretto con il tecnico: “Nei giorni prima di ogni partita lo chiamo e gli chiedo: ‘Come posso aiutarti? Di cosa hai bisogno?’. Lui mi rassicura dicendomi: ‘Ci penso io, ci penso io’. Sa che ci sono, ma sa anche fare il suo lavoro”.

Foto: x Milan