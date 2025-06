Carboni: “Futuro all’Inter? Non lo so, ma Chivu crede in me”

Valentin Carboni ha parlato a La Gazzetta dello sport del suo momento con l’Inter: “Agli ottavi del Mondiale per Club grazie al mio destro? In realtà neanche me l’aspettavo. L’infortunio è stata una botta durissima, riuscire a trovare spazio e segnare va oltre i desideri che avevo prima della partenza. A me bastava solo tornare a essere un calciatore. Futuro? Non so, è presto per parlarne, ora c’è il Mondiale e poi il ritiro della prossima stagione per stare in gruppo. Qualunque sarà la soluzione, so che l’Inter crede e ha sempre creduto in me, come Chivu”.

Foto: Instagram Carboni