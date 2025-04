Carboni: “C’è tanta amarezza, gara buttata come tutta la stagione”

Andrea Carboni, giocatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Venezia.

Queste le sue parole: “Si respira tanta amarezza, non è la prima volta che buttiamo la partita, fino a quel momento del gol sembrava facessimo meglio del Venezia, poi abbiamo preso un gol evitabilissimo. Mi dispiace, i tifosi ci seguono, però stiamo sbagliando tanto, mi dispiace tanto”.

Da dove deve partire la reazione?

“Bisogna salvare la faccia, bisogna dimostrare di valere il Monza, la Serie A, mancano ancora 6 partite”.

La scintilla non scatta mai?

“Stiamo sbagliando tanto, è questa la verità ed anche oggi non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Serve convinzione, voglia. Mi dispiace tanto per i tifosi”.

Sei stato vicino al Venezia a gennaio?

“Questa è una piazza speciale per me, a Monza stavo giocando poco e ho avuto la possibilità di rilanciarmi e sarò sempre legato a questa piazza. C’è sempre la possibilità di tornare in ogni sessione di mercato perché con il direttore c’è un rapporto speciale. Auguro il meglio al Venezia”.

