Carattere e qualità: il Bologna regala la centesima gioia a Mihajlovic

Continua a sorprendere il Bologna che nell’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A ha violato il salotto della Roma per tre reti a due grazie ad una prestazione caratteriale e di qualità.

Una squadra che incarna visceralmente l’anima e il carattere del proprio tecnico Sinisa Mihajlovic sempre più leader-condottiero dei rossoblu.

L’allenatore serbo dimesso dall’ospedale – a margine della terapia antivirale a cui si è sottoposto – ha istantaneamente raggiunto i suoi dove li ha diretti dalla sua postazione in panchina.

E i suoi ragazzi lo hanno ripagato nel migliore dei modi con una recita di livello che ha donato allo stesso Mihajlovic la centesima vittoria da allenatore.

Così Mihajlovic – oltre ai tre punti e ad una classifica sempre più aulica – si è regalato la gioia numero 100 in 285 panchine.

Foto: Twitter ufficiale Bologna