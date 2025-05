Caracciolo: “Promozione del Pisa? Si chiude un cerchio, con Inzaghi è cambiato tutto”

06/05/2025 | 17:32:17

Il difensore del Pisa Andrea Caracciolo ha parlato a Sky Sport della promozione del Pisa: “Per farvi capire Inzaghi come ha vissuto tutto ciò, all’80’ gli ho chiesto cosa dovessimo fare, tutti stavano già festeggiando, ma lui mi ha detto di continuare a giocare, che avremmo dovuto pareggiare o rischiavamo, anche se non era vero”. Sul rapporto con il tecnico: Dal momento in cui è arrivato, comunque, si è sentito un’atmosfera diversa, un calore differente”. Sulla promozione in Serie A: Farlo a 34 anni ha un valore doppio, visto che l’età media nel calcio scende sempre costantemente. Ora i festeggiamenti, poi torneremo a concentrarci. Devo dimostrare adesso che non sono un vecchietto e stare sul pezzo per la Serie A”.

FOTO: Instagram Pisa