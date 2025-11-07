Caracciolo: “Non eravamo più abituati a vincere, ho Tourè al fantacalcio. Pronti per gli scontri diretti”

07/11/2025 | 22:57:16

Antonio Caracciolo ha parlato a DAZN dopo la sfida tra Pisa e Cremonese: “Forse sarà un segno del destino, ha segnato Touré che aveva fatto anche l’ultimo gol in casa in B e sono doppiamente contento per la vittoria e poi perché ho Idri al Fantacalcio. Scherzando ci siamo detti che non eravamo più abituati a vincere, è una bella emozione e ce la meritiamo perché stiamo lavorando tanto, era importante vincere prima della sosta dopo ci saranno tanti scontri diretti”.

FOTO: Sito Pisa