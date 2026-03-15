Caracciolo: “Dobbiamo pensare partita dopo partita e restare collegati fino alla fine. Sperare non costa nulla”

15/03/2026 | 18:43:09

Il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“La partita si è messa bene sin dall’inizio, l’espulsione poteva cambiare le cose ma siamo stati bravi. Dobbiamo pensare partita dopo partita e restare collegati fino alla fine. Sperare non costa nulla, dobbiamo lottare perché è importantissimo finire nel modo migliore. Poi io ci credo nel miracolo. Come viviamo questo momento? I momenti complicati sono stati la nostra base, noi sappiamo cosa è stato fatto e non possiamo tornare indietro. Ci proveremo fino alla fine, ma serve unione. Abbiamo solo una strada: essere positivi. Rimpianti? I rimpianti ci sono, ma non ci possiamo fare niente. Dobbiamo onorare Pisa e la maglia. I giocatori vanno e vengono, il Pisa resta”.

FOTO: Sito Pisa