Carabao Cup, paura in Tottenham-Liverpool. Bentancur sviene in campo

Il Tottenham è in ansia per le condizioni di Rodrigo Bentancur. L’ex centrocampista della Juventus ha perso i sensi all’undicesimo minuto della partita contro il Liverpool nella semifinale della Carabao Cup.

Il giocatore uruguayano era salto per una azione di calcio d’angolo all’undicesimo minuto, poi però è rimasto immobile a terra. I medici sono prontamente intervenuti e l’uruguaiano soccorso per diversi minuti prima di essere trasportato fuori dal campo in barella. ll giocatore ha lasciato il campo al quindicesimo minuto con Brennan Johnson che ha preso il suo posto. La gara è ripresa normalmente.

Foto: sito Tottenham