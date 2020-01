Carabao Cup: Matic non basta, il City elimina lo United e raggiunge l’Aston Villa in finale

Il Manchester United vince la semifinale di ritorno di Carabao Cup grazie a un gol di Matic, ma non basta per ribaltare la sconfitta incassata per 1-3 all’andata. I Citizens di Pep Guardiola raggiungono così l’Aston Villa in finale.

Foto: Twitter Guardiola