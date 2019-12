Carabao Cup, Liverpool eliminato: i baby Reds travolti dall’Aston Villa 5-0

Il Liverpool dice addio alla Carabao Cup. Nel quarto di finale contro l‘Aston Villa, i Reds – per l’occasione in campo con tanti ragazzini (dal 1′ il Liverpool più giovane della storia) a causa degli impegni nel Mondiale per club degli uomini di Klopp – vengono travolti con un roboante 5-0: a segno Hourihane, autogol Boyes, doppietta di Kodjia e sigillo nel recupero di Wesley. I Villans volano in semifinale, termina qui il cammino del Liverpool.

https://twitter.com/AVFCOfficial/status/1207052330899775488

Foto: Twitter ufficiale Aston Villa