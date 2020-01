Carabao Cup: l’Aston Villa batte il Leicester e vola in finale 10 anni dopo

L’Aston Villa stacca il pass per la finalissima di Carabao Cup, la coppa di lega inglese. La squadra di Dean Smith ha battuto in semifinale il Leicester per 2-1 grazie a un gol al 93′ di Trezeguet (in precedenza a segno Targett e Iheanacho). L’Aston Villa vola così alla finale di Wembley 10 anni dopo l’ultima volta. La sfidante verrà fuori dal derby di Manchester, con il City che si è aggiudicato l’andata per 3-1.

Foto: Twitter ufficiale Carabao Cup